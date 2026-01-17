Aantal Utrechtse ondernemers kan voorlopig niet terug naar panden

UTRECHT (ANP) - Sommige Utrechtse ondernemers moeten er rekening mee houden dat ze op korte termijn geen toegang krijgen tot hun beschadigde pand. Dat zegt Jeroen Roose-van Leijden van Centrummanagement Utrecht (CMU). Het gaat om een aantal mensen die een onderneming hebben in het deel van de historische binnenstad waar een grote explosie afgelopen donderdag voor flinke ravage zorgde.

"In ieder geval aan de Springweg zijn een aantal panden waarvan de constructie niet meer veilig is", aldus Roose-van Leijden. "Daarnaast hebben mensen die onderzoek verrichten en herstelwerkzaamheden uitvoeren de komende tijd genoeg ruimte in de straat nodig." De verwachting is dat een aantal ondernemers nog een behoorlijke tijd moeten wachten voordat ze mogen terugkeren.

Er wordt door onder meer de gemeente, het CMU en een brancheorganisatie voor winkeliers hard gewerkt om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over verantwoorde toegang tot de beschadigde panden, zegt Roose-van Leijden.