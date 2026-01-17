ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Slik jij ook zink “voor de zekerheid”? Dit zeggen experts

gezondheid
door Ans Vink
zaterdag, 17 januari 2026 om 14:26
70151600_m
Voor gezonde mensen die gevarieerd eten, is het in de meeste gevallen níet nodig om extra zinktabletten te slikken. Een tekort komt vooral voor bij mensen met een eenzijdig dieet, darmaandoeningen of een ernstig alcoholprobleem.
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid zink voor volwassenen ligt rond 8 milligram voor vrouwen en 11 milligram voor mannen, wat in West‑Europa doorgaans eenvoudig via voeding wordt gehaald, met name via vlees, zuivel, volkoren granen, noten en zaden. De Amerikaanse National Institutes of Health waarschuwen bovendien dat langdurig boven de zogeheten “Tolerable Upper Intake Level” van 40 milligram per dag uitkomen misselijkheid, buikklachten en zelfs kopertekort kan veroorzaken.
Wie zonder duidelijke medische reden hoge doses slikt “just in case”, neemt dus vooral risico’s zonder bewezen extra voordeel. De meeste studies naar zinksuppletie laten verbetering zien bij mensen met een aantoonbaar tekort of specifieke aandoening, niet bij gezonde volwassenen met een normaal voedingspatroon. Artsen en voedingsdeskundigen benadrukken daarom dat zinktabletten iets zijn voor gerichte behandeling, niet voor routinegebruik door iedereen. Een simpele bloedtest of een gesprek met de huisarts is zinvoller dan zomaar een potje slikken.

Lees ook

Slecht nieuws voor mandarijn-eters: dit is pas een échte portie fruitSlecht nieuws voor mandarijn-eters: dit is pas een échte portie fruit
Dit is hoe gemakkelijk het is om elke dag genoeg vitamine C binnen te krijgenDit is hoe gemakkelijk het is om elke dag genoeg vitamine C binnen te krijgen
Vitamine D kan het risico op een hartaanval verlagen, maar er is een strikte voorwaardeVitamine D kan het risico op een hartaanval verlagen, maar er is een strikte voorwaarde
Deze vitamine bepaalt of je calorieën worden omgezet in spieren of vetDeze vitamine bepaalt of je calorieën worden omgezet in spieren of vet
Teveel vitamine is vaak schadelijkTeveel vitamine is vaak schadelijk
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 05 09 om 092316

Schokkende foto's tonen de gruwel van het oude Chinese voetbinden

TELEMMGLPICT000002177922_trans_NvBQzQNjv4BqdNLuJDSj-bduoIdVkVeVwQYGEALd3jOglq7DTNTDy5U

Waarom twintigers massaal minder drinken

ap25027710663013

De vreemdelingenpolitie van Trump gebruikt een app waar Eichmann en Himmler hun vingers bij zouden aflikken

ongeluk suriname

Veroorzaker dodelijk ongeval Paramaribo is idioot rijdende Nederlander in een Jaguar

265475330_m

Hartaanval zonder borstpijn: daarom lopen juist vrouwen groter risico

Scherm­afbeelding 2026-01-17 om 15.34.17

Hoe Musk c.s. 1 jaar Trump verzilveren

Loading