Betoging voor stadhuis Kopenhagen tegen aanspraak VS op Groenland

KOPENHAGEN (ANP/AFP) - Voor het stadhuis van Kopenhagen zijn enkele duizenden mensen bijeengekomen om te demonstreren tegen Amerikaanse aanspraken op Groenland, dat bij het koninkrijk Denemarken hoort. De betogers zwaaien met Deense en Groenlandse vlaggen.

Sommigen zwaaien met de vlag van een Scandinavische unie uit voornamelijk de 14e eeuw, de Unie van Kalmar. In veel plaatsen zijn anti-Amerikaanse demonstraties, melden Deense media. Ook in het delfstofrijke Groenland staat in Nuuk een betoging op het programma.

President Donald Trump heeft herhaaldelijk betoogd dat het voor de veiligheid van zijn land noodzakelijk is dat Groenland bij de VS wordt gevoegd. Een Democratische senator op bezoek in Kopenhagen, Chris Coons, bestrijdt dat en zei dat er geen dreiging bestaat die de aanspraken rechtvaardigt.

Washington stelt dat Denemarken niet garant kan staan voor de veiligheid van het eiland. Het is na het vasteland van Australië het grootste eiland en telt slechts 57.000 inwoners.