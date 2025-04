Aantal vrijwillig teruggekeerde Syriërs in maart bijna verdubbeld

DEN HAAG (ANP) - Het aantal Syriërs dat op eigen initiatief is teruggekeerd naar het thuisland is snel gestegen. In maart ging het om bijna evenveel mensen als in januari en februari van dit jaar bij elkaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

In januari en februari registreerde de dienst 130 Syriërs die vrijwillig teruggingen. In maart verruilden 120 mensen Nederland voor Syrië. Mogelijk zijn deze 250 mensen niet alle terugkeerders, aangezien men ook zonder dit door te geven aan DT&V weg kan gaan.

In december werd dictator Bashar al-Assad door rebellen verdreven. Dat gebeurde onder leiding van de huidige president Ahmed al-Sharaa. Voor de val van Assad keerden mensen zelden tot nooit terug naar Syrië. Wie nu terug wil, kan daarbij hulp krijgen van DT&V. De dienst organiseert onder andere een vliegticket en geeft 900 euro contant geld mee.