Jetten noemt het 'hoog tijd' dat asielminister Faber vertrekt

DEN HAAG (ANP) - D66-fractievoorzitter Rob Jetten noemt het "hoog tijd" dat asielminister Marjolein Faber (PVV) vertrekt. "Dit is een minister die het ambt te schande maakt. Bij elk ander bedrijf zou deze minister al vijf keer zijn ontslagen, maar deze coalitie houdt haar telkens de hand boven het hoofd."

Faber weigerde te tekenen voor koninklijke lintjes voor vijf mensen die vrijwilliger zijn binnen het asielsysteem. Uiteindelijk besloten premier Dick Schoof en minister van Binnenlandse Zaken Judith Uitermark (NSC) alsnog te tekenen. Volgens de oppositie is er daarom geen eenheid van kabinetsbeleid meer.

Jetten herinnert aan de belofte van Schoof bij zijn aantreden dat hij in dit kabinet "normerend zou optreden". In het geval van minister Faber is dat wat de D66-voorman betreft "faliekant mislukt". Hij richtte zich ook tot de coalitiepartijen NSC en VVD. Dat die "zoveel incompetentie blijven gedogen", vindt hij "onvoorstelbaar".