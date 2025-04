Duitse sociaaldemocraten over vorming coalitie: nog veel te doen

BERLIJN (ANP/DPA) - De coalitieonderhandelingen in Duitsland zijn in volle gang, maar er is nog "veel te doen" om tot een regeerakkoord met de christendemocraten van CDU/CSU te komen, aldus Saskia Esken, een van de voorzitters van de sociaaldemocraten (SPD).

De belangrijkste knelpunten blijven het migratiebeleid en bezuinigingen op de sociale uitgaven. Esken is ervan "overtuigd" dat volgende week nog gesprekken zullen plaatsvinden. Delegaties van beide groepen onderhandelen ook woensdag. Onder de aanwezigen is Friedrich Merz, beoogd bondskanselier van het conservatieve blok CDU/CSU.

CDU/CSU won de verkiezingen van eind februari. Na de stembusgang werd duidelijk dat een meerderheidscoalitie met de SPD van huidig bondskanselier Olaf Scholz een optie was. De partijen gingen snel met elkaar in gesprek. Een regering met de radicaal-rechtse Alternative für Deutschland, de tweede partij van het land, wordt uitgesloten.