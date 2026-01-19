Aantal zelfdodingen licht gedaald, zorgen over jongeren

AMSTERDAM (ANP) - Vorig jaar hebben 1785 mensen in Nederland opzettelijk een einde gemaakt aan hun leven, meldt de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS). Daarmee ligt het aantal zelfdodingen volgens de commissie voor het eerst sinds 2012 onder de 1800. Onder jongeren is de afgelopen tien jaar echter een stijgende lijn te zien in het aantal suïcides. CANS-voorzitter Renske Gilissen spreekt van een zorgwekkende ontwikkeling.

Vorig jaar overleden volgens CANS 290 jongeren onder de 30 jaar door suïcide, in 2024 waren dat er 312. In 2016 ging het nog om 223 zelfdodingen onder jongeren. "Vooral bij tieners is in 2025 een verontrustend hoog aantal suïcides te zien vergeleken met 2024", zegt Gilissen. "Waar het veelal schommelt rond 60 tieners per jaar, zijn er 73 tieners overleden in 2025."

Dat het totale aantal zelfdodingen vorig jaar licht is afgenomen, komt door een daling onder mensen van middelbare leeftijd, zegt CANS.