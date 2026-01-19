ECONOMIE
Trumpslump; Prijs goud en zilver piekt na Trumps dreiging met importheffingen

Economie
door Redactie
maandag, 19 januari 2026 om 7:16
bijgewerkt om maandag, 19 januari 2026 om 8:11
anp190126051 1
De prijzen van goud en zilver hebben maandag recordhoogtes bereikt nadat de Amerikaanse president Donald Trump een extra importheffing van 10 procent aankondigde voor Europese landen die militairen naar Groenland hebben gestuurd, waaronder Nederland.
Op de Aziatische markten was een vlucht naar veilige beleggingen te zien. In onzekere tijden worden goud en zilver gezien als veilige beleggingen. De goudprijs steeg zodoende naar 4690,59 dollar per troy ounce (31,1 gram). Dat is omgerekend 4037 euro. De zilverprijs steeg naar 94,12 dollar.
"Geopolitieke risico's blijven toenemen," zei Kyle Rodda, analist bij Capital.com, tegen persbureau Bloomberg. "Nieuwe onzekerheid over handel ondermijnt de groeivooruitzichten en het Amerikaanse buitenlandbeleid tast het vertrouwen in de Amerikaanse dollar aan. Het is een perfecte mix voor goud en zilver."
