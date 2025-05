Aanval Israël doodt 9 kinderen van artsenechtpaar in Gaza

KHAN YOUNIS (ANP/AFP) - Bij een Israëlische aanval in de zuidelijke stad Khan Younis zijn negen kinderen van een getrouwd artsenpaar om het leven gekomen, meldt de burgerbescherming in Gaza. Enkele lichamen werden in verkoolde staat aangetroffen in het huis van de artsen Hamdi al-Najjar en Alaa al-Najjar.

Hamdi al-Najjar en een andere zoon, de 10-jarige Adam, raakten ernstig gewond bij de aanval op het huis. De artsen werken in het Nasser-ziekenhuis.

Het Israëlische leger zei dat het met de aanval "een aantal verdachten had getroffen die vanuit een gebouw in de buurt van de troepen waren geïdentificeerd. Het Khan Younis-gebied is een gevaarlijk oorlogsgebied. De claim met betrekking tot schade aan niet-betrokken burgers wordt onderzocht."