KPN kampt met storing op mobiele netwerk

DEN HAAG (ANP) - KPN kampte zaterdagavond enkele uren met een storing op het mobiele netwerk. "We zijn druk bezig met het oplossen ervan en hopen snel verbetering te brengen", meldde de telefoonprovider rond 20.20 uur op X. Ruim twee uur later berichtte het bedrijf op hetzelfde platform dat de storing was verholpen.

Op Allestoringen.nl is te zien dat de storing om 19.30 uur begon en dat op het hoogtepunt ruim 28.000 klanten een storing hadden gemeld.

"De storing is inmiddels verholpen", meldde KPN rond 22.20 uur op X in een reactie aan een van zijn klanten. "Je kunt je toestel herstarten of kort in vliegtuigmodus zetten om opnieuw verbinding te maken met het netwerk, mocht je op dit moment nog steeds niet bereikbaar zijn."

Iets voor middernacht telde Allestoringen.nl nog ongeveer 250 meldingen van KPN-storingen.