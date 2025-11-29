Aanval op Oekraïne met raketten en drones

KYIV (ANP/AFP) - De Oekraïense hoofdstad Kyiv en de omliggende regio's zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag getroffen door een gecombineerde aanval met raketten en drones vanuit Rusland. In de stad vielen zeven gewonden, aldus de plaatselijke autoriteiten.

Bij de aanval werden volgens het militaire bestuur zeker twee ballistische raketten op Kyiv afgevuurd. Vier van de zeven gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder de slachtoffers is ook een 13-jarige. Volgens burgemeester Vitali Klitsjko van Kyiv raakten meerdere woongebouwen en auto's in verschillende stadsdelen beschadigd.

In andere regio's van Oekraïne klonk het luchtalarm en de stad Dnipro werd opgeschrikt door explosies.

Zeven mensen omgekomen

Eerder deze week werd Kyiv ook al getroffen door drone- en raketaanvallen. Daarbij kwamen zeven mensen om het leven.

Rusland viel buurland Oekraïne in februari 2022 op grote schaal binnen. Sindsdien is sprake van het zwaarste conflict in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog, met honderdduizenden doden en miljoenen vluchtelingen tot gevolg.