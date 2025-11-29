Polman ziet kansen voor Oranje op het WK handbal na eerste zege

ROTTERDAM (ANP) - "Als alles goed valt, dan kunnen we de topteams partij bieden. Deze wedstrijd smaakt naar meer", zei Estavana Polman (33) na de eerste wedstrijd van Nederland op het WK handbal. Oranje won het duel met 32-25 van Argentinië. Het betekende de 198e interland voor Polman, die na het toernooi stopt als international.

Polman ziet zichzelf als aanjager van Oranje. "Ik speel geen 60 minuten meer, ik ben toch wat ouder", zei ze met een glimlach. Polman pakte in de slotfase toch nog haar doelpunt mee. "Het gaat niet om scoren, maar om winnen. Dat hebben we gedaan. Het was te gek om voor eigen publiek te spelen."

Polman kijkt met een positief gevoel uit naar de rest van de groepsfase. "Zo'n eerste wedstrijd is altijd een beetje lastig", vertelde ze in de catacomben van Ahoy. "We krijgen nu Egypte, een leuk ploegje. Daar moeten we van winnen. En Oostenrijk is ook een aardig ploegje hoor. Moet je ook van winnen. Daarna begint het pas echt."

'Je moet erin geloven'

De aanjager van Oranje denkt het Nederlandse team ver kan komen. Daarbij denkt ze niet direct aan de wereldtitel. "Je moet wel realistisch zijn. De top is heel sterk. Als alles klopt zoals in 2019, dan kan je iedereen verslaan. Als je op de juiste momenten piekt, kan je met iedereen meedoen. Je moet erin geloven. We gaan ervoor. Met 9000 man achter ons geeft dat wel iets extra's."

Van het gouden Nederland dat in 2019 wereldkampioen werd, zitten er naast Polman met Lois Abbingh, Angela Malestein, Rinka Duijndam, Kelly Dulfer, Merel Freriks, Dione Housheer, Larissa Nüsser en Bo van Wetering nog acht speelsters in de WK-selectie.