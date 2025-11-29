ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ruim 120 doden na noodweer in Sri Lanka

Samenleving
door anp
zaterdag, 29 november 2025 om 7:51
anp291125043 1
COLOMBO (ANP/AFP) - Het dodental door zware overstromingen en aardverschuivingen op Sri Lanka is opgelopen tot 123, melden de autoriteiten in het Zuid-Aziatische land. Het noodweer wordt veroorzaakt door cycloon Ditwah, die grote delen van Sri Lanka treft. Nog eens 130 mensen worden vermist.
Volgens de overheid zit naar schatting 25 tot 30 procent van de bevolking zonder stroom. Door aanhoudende regenval en harde wind zijn ook de activiteiten in de haven van Colombo stilgelegd. Voor verschillende rivieren, waaronder de Kelani, Mahaweli en Maha Oya, is het waterpeil gestegen tot een gevaarlijk niveau. Zo'n 44.000 mensen zijn ondergebracht in noodopvanglocaties nadat ze hun huizen hebben verloren.
Ook in Zuidoost-Azië zijn de afgelopen dagen door extreem noodweer al meer dan driehonderd mensen omgekomen. Slachtoffers vielen onder meer in Indonesië, Thailand en Maleisië.
loading

POPULAIR NIEUWS

8f158d425762746f22226eceadb4f407

Trump werkt 39 procent minder: artsen slaan alarm over zijn geest

ANP-537173948 (1)

Stop dit item nooit in het onderste rek van je vaatwasser

anp281125166 1

Informateur Buma maakt onbegrijpelijke blunder

ANP-542613947

Gordon woedend na uitspraken van De Toppers: “Zo heftig om te horen”

ANP-505642288

Gek genoeg is deze gewoonte een belangrijke voorspeller van een goed huwelijk

autobandencheck profieldiepte controleren

Hebben winterbanden in Nederland nut?

Loading