Ruim 120 doden na noodweer in Sri Lanka

COLOMBO (ANP/AFP) - Het dodental door zware overstromingen en aardverschuivingen op Sri Lanka is opgelopen tot 123, melden de autoriteiten in het Zuid-Aziatische land. Het noodweer wordt veroorzaakt door cycloon Ditwah, die grote delen van Sri Lanka treft. Nog eens 130 mensen worden vermist.

Volgens de overheid zit naar schatting 25 tot 30 procent van de bevolking zonder stroom. Door aanhoudende regenval en harde wind zijn ook de activiteiten in de haven van Colombo stilgelegd. Voor verschillende rivieren, waaronder de Kelani, Mahaweli en Maha Oya, is het waterpeil gestegen tot een gevaarlijk niveau. Zo'n 44.000 mensen zijn ondergebracht in noodopvanglocaties nadat ze hun huizen hebben verloren.

Ook in Zuidoost-Azië zijn de afgelopen dagen door extreem noodweer al meer dan driehonderd mensen omgekomen. Slachtoffers vielen onder meer in Indonesië, Thailand en Maleisië.