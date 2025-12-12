Handelsoorlog? Nederlandse export van goederen stijgt met bijna 6 procent

De Nederlandse goederenexport is in oktober verder gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden vooral meer machines, delfstoffen en elektronische apparaten uitgevoerd. De exportgroei kwam uit op 5,6 procent.

De groei was groter dan een maand eerder. In september steeg de goederenexport met 2,9 procent. De export van goederen vormt bijna driekwart van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks. Over de totale export wordt per kwartaal en per jaar gerapporteerd.

De goederenimport was in oktober 0,6 procent hoger dan een jaar eerder. Volgens het CBS werden vooral meer delfstoffen en aardolieproducten ingevoerd.

Het statistiekbureau meet ook elke maand of de omstandigheden gunstig of ongunstig zijn voor de internationale handel. Volgens die exportradar zijn de omstandigheden voor de export in december minder ongunstig dan in oktober. Dat komt vooral doordat de krimp van de industriële productie in Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse export, kleiner was.