Aardbeving met kracht van ongeveer 2,0 bij stad Groningen

Samenleving
dinsdag, 16 december 2025 om 14:04
GRONINGEN (ANP) - In de provincie Groningen is dinsdagmiddag een aardbeving geweest. Die had volgens voorlopige metingen een kracht van 2,0. Zulke aardbevingen kunnen voelbaar zijn. Het epicentrum lag bij het dorp Woudbloem in de gemeente Midden-Groningen, enkele kilometers ten oosten van de stad Groningen.
Half november was er bij Zeerijp in Groningen een aardbeving met een kracht van 3,4. Dit was een van de zwaarste bevingen die ooit in Groningen zijn gemeten. Enkele uren later volgde een naschok van 2,1. Zeerijp ligt iets meer dan 10 kilometer ten noorden van Woudbloem.
Aardbevingen in Groningen komen door gaswinning van vroeger. Het oppompen van gas is gestopt, maar de bodem heeft zich daar nog niet volledig van hersteld.
