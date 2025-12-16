Toeristen moeten gaan betalen voor Trevifontein

ROME (ANP) - Toeristen moeten vanaf begin volgend jaar gaan betalen voor een bezoek aan de beroemde Trevifontein in Rome. De entree bedraagt dan 2 euro, berichten Italiaanse media als Sky TG24 en Corriere della Sera.

Op de eeuwenoude fontein van architect Nicola Salvi komen jaarlijks miljoenen bezoekers af. Eerder was al besloten het aantal bezoekers te beperken tot maximaal vierhonderd tegelijk. Daar komt vanaf 7 januari een nieuwe maatregel bovenop.

Inwoners van de Italiaanse hoofdstad mogen straks nog wel gratis naar de fontein. Er komen dan twee rijen: voor toeristen en voor de Romeinen zelf.