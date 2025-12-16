Zorgpersoneel kinderziekenhuis niet vervolgd na dood patiënt

DEN HAAG (ANP) - Medewerkers van het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag worden niet vervolgd voor verwijtbaar handelen rond de dood van een 3-jarige patiënt in maart 2023. Dat maakt het OM dinsdag bekend.

De jongen zou op 30 maart 2023 een operatie ondergaan in het Juliana Kinderziekenhuis, maar kreeg na de narcose geen zuurstof binnen. Zorgpersoneel vermoedde een medische oorzaak, maar later bleek dat een slang verkeerd was aangesloten op het zuurstofapparaat. Twee dagen later overleed de jongen aan de gevolgen van het zuurstoftekort.

Eerder op de dag waren drie vergelijkbare operaties uitgevoerd met hetzelfde apparaat. Ook liet het scherm op het beademingsapparaat gedurende de reanimatie informatie zien die leek te duiden op een correcte zuurstofcirculatie. Voor medewerkers was er volgens het OM dus geen reden om te twijfelen aan de apparatuur en valt het personeel niets te verwijten.

Het ziekenhuis heeft maatregelen genomen die moeten voorkomen dat dit nog een keer kan gebeuren.