Aardverschuivingen blokkeren hoofdweg richting westen Oostenrijk

SANKT ANTON AM ARLBERG (ANP/DPA) - De belangrijkste weg van Tirol naar de westelijke deelstaat Vorarlberg is door noodweer en aardverschuivingen geblokkeerd. Het gaat om de Arlbergpas. Er is in de streek veel wateroverlast door noodweer en er zijn ook overstromingen. Normaal gaat het doorgaande verkeer over de snelweg Innsbruck richting Bregenz door een tunnel, de Arlbergtunnel, maar die is door werkzaamheden maandenlang gesloten. Op de route moet het verkeer nu over de pas. Dat is niet mogelijk als gevolg van de aardverschuivingen.

De plaats Sankt Anton am Arlberg is ook zwaar getroffen. Daar zijn auto's door het water van de rivier de Rosanna verzwolgen en is ook wegdek in de modder verdwenen. Er zijn talrijke mensen ingezet om onder meer met bulldozers en graafmachines de ravage op te ruimen en wegen weer open te krijgen. Het is niet duidelijk hoe lang dat duurt.