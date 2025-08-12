Aartsen pleit op VN-plastictop voor minder nieuw plastic

DEN HAAG (ANP) - Minder aanbod van nieuw plastic, regels voor schadelijke chemicaliën en een verbod op bewust toegevoegde microplastics. Onder meer daarvoor pleit demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Milieu) woensdag op een VN-top over plastic in Genève. "We gaan er alles aan doen om dit verdrag af te ronden deze week", zegt de VVD-bewindsman in een verklaring.

De onderhandelende landen hebben tot donderdag om een akkoord te bereiken. Doel is om de plasticvervuiling terug te dringen die inmiddels overal ter wereld is aangetroffen, van de sneeuw op Antarctica tot in het bloed van mensen. Zaterdag zei de onderhandelingsvoorzitter dat er nog niet genoeg voortgang in de onderhandelingen was geboekt.

De afspraken kunnen helpen om een gelijk speelveld te creëren voor bedrijven wereldwijd, verwacht Aartsen. In Europa gelden bijvoorbeeld al regels tegen sommige wegwerpproducten van plastic die nu ook in de conceptversie van het VN-verdrag staan. Wereldwijde afspraken "dragen eraan bij dat Nederlandse bedrijven koploper kunnen blijven in de circulaire economie", aldus de VVD-staatssecretaris.

Onafhankelijker

Vorig jaar had een top in Zuid-Korea al tot een akkoord moeten leiden, maar dat lukte toen niet. Een groep olieproducerende landen accepteert alleen vrijwillige maatregelen rond plasticafval, schreef Aartsen eerder aan de Tweede Kamer. Een grote groep landen waaronder Nederland wil juist maatregelen voor de hele levenscyclus van plastic, dus ook ontwerp en productie.

"Plastic afval hoort niet in de natuur", vindt Aartsen. "Veel liever zetten we dit afval in als grondstof voor nieuwe producten." Dat kan Nederland ook onafhankelijker maken van andere landen.