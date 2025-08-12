Vermist jongetje (6) in Italië dood teruggevonden

VENETIË (ANP) - Het 6-jarige jongetje naar wie sinds maandagmiddag massaal werd gezocht voor de kust bij Venetië, is dood teruggevonden. Zijn lichaam lag 100 meter vanaf het strand in zee.

De jongen was in het water even aan de aandacht van zijn moeder ontsnapt. Toen zij hem miste, sloeg ze direct alarm, bericht Rainews. De kustwacht zette bij het strand van camping Vera Blu bij de badplaats Cavallino Treporti een vliegtuig en boten in. Een politiehelikopter verleende hulp en de brandweer zette waterscooters in. Zo'n zeshonderd toeristen en andere badgasten hielpen mee, onder andere door een menselijke keten in zee te vormen. Zwemmers gingen honderden meters de zee in, in de hoop het kind te vinden.

De zoektocht ging 's nachts door. Uiteindelijk kon dankzij de inzet van sonarapparatuur rond 02.45 uur het lichaam van het jongetje geborgen worden, op een diepte van 2 meter, 100 meter uit de kust.