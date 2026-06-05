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Aartsen wil komende jaren 75.000 extra asielzoekers aan het werk

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 juni 2026 om 13:45
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DEN HAAG (ANP) - Mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers moeten na drie maanden al aan het werk kunnen, vindt minister Thierry Aartsen (Werk en Participatie). In de komende vier jaar moeten 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan hebben, stelt hij zichzelf ten doel.
Aartsen wil daarover afspraken maken met werkgevers. "Werkgevers die zeggen 'Iedereen die kan werken, heb ik nodig' en tegelijkertijd zijn er tienduizenden nieuwkomers die aan de slag kunnen." Veel mensen die in de asielprocedure zitten kunnen en willen ook werken volgens de minister.
De termijn om aan het werk te kunnen na een asielaanvraag was zes maanden, maar door regels in het Europese migratiepact wordt dat korter. Het migratiepact gaat op 12 juni in.
Aartsen heeft het al vaker gehad over "werk centraal stellen in de inburgering". Vorige week kondigde Aartsen al aan dat er een proef komt om vrouwen met een verblijfsvergunning aan het werk te helpen. Ook is een proefproject bezig met tachtig gemeenten om 'startbanen' te creëren voor statushouders.
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