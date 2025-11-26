ECONOMIE
Handbalster Abbingh stopt na dit seizoen ook bij haar club

Sport
door anp
woensdag, 26 november 2025 om 18:04
anp261125165 1
ROTTERDAM (ANP) - Handbalster Lois Abbingh stopt na dit seizoen met handballen. Dat zei de aanvoerster van Oranje tijdens een persmoment in Ahoy voorafgaand aan haar laatste WK.
Abbingh heeft bij haar club Borussia Dortmund nog een contract tot de zomer. "Daarna is het ook daar klaar", aldus de 231-voudig international.
Onlangs maakte Abbingh (33) samen met haar ervaren teamgenote bij Oranje, Estavana Polman, al bekend na het WK in eigen land te stoppen bij het Nederlandse team. "Ik merk gewoon dat het lichamelijk niet meer te doen is. En ik heb daarnaast ook mijn gezin thuis. Dan is het nu ook mooi geweest en kan ik me daar volledig op focussen", licht Abbingh haar keuze toe.
Nederland speelt vrijdag de eerste wedstrijd op het WK tegen Argentinië in Ahoy in Rotterdam, waar Oranje alle wedstrijden zal afwerken.
