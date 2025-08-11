ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Abbas dankt Saudische kroonprins voor verdere erkenning Palestina

Samenleving
door anp
maandag, 11 augustus 2025 om 23:24
anp110825157 1
RAMALLAH (ANP) - De Palestijnse president Mahmoud Abbas is de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman erkentelijk voor de rol die zijn land heeft in het bereid vinden van andere landen om de Palestijnse staat te erkennen. Dat meldt staatspersbureau SPA maandag over het telefoongesprek dat de twee eerder op de dag hadden.
Abbas, de leider van de Palestijnse Autoriteit, het bestuursorgaan op de Westelijke Jordaanoever, zou de 39-jarige troonopvolger hebben bedankt "voor zijn intensieve inspanningen om tijdens de conferentie in New York de breedste internationale steun voor de Palestijnse zaak te verkrijgen, om het Palestijnse volk en hun rechtvaardige zaak te steunen", staat in een verklaring.
Vorig artikel

Sabalenka met moeizame zege naar achtste finales in Cincinnati

POPULAIR NIEUWS

anp 417615254

Hoeveel is teveel? Dit zijn de dodelijke doses water, zout, aspirine, cafeïne, nicotine en nog veel meer

48298743

Dit is La Rinconada: hoogste stad ter wereld is 'hel op aarde' met levensverwachting van slechts 35 jaar

anp110825117 1

Rechter: alleen Epstein en Maxwell hadden seks met minderjarigen

ANP-531613328

Freek (van Suzan) voelt zich een stuk beter door medicijnen: een longarts legt uit hoe dat kan

ANP-460351846

Waarom sommige mensen 100 worden én geen nare ziektes krijgen

shutterstock_1523322002

Spijt van een relatie: de helft van de vrouwen heeft het (en wat je ermee kunt)