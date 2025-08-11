Abbas dankt Saudische kroonprins voor verdere erkenning Palestina

RAMALLAH (ANP) - De Palestijnse president Mahmoud Abbas is de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman erkentelijk voor de rol die zijn land heeft in het bereid vinden van andere landen om de Palestijnse staat te erkennen. Dat meldt staatspersbureau SPA maandag over het telefoongesprek dat de twee eerder op de dag hadden.

Abbas, de leider van de Palestijnse Autoriteit, het bestuursorgaan op de Westelijke Jordaanoever, zou de 39-jarige troonopvolger hebben bedankt "voor zijn intensieve inspanningen om tijdens de conferentie in New York de breedste internationale steun voor de Palestijnse zaak te verkrijgen, om het Palestijnse volk en hun rechtvaardige zaak te steunen", staat in een verklaring.