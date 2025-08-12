KVK ziet aantal zzp'ers in thuiszorg en kinderopvang afnemen

UTRECHT (ANP) - In de thuiszorg, kinderopvang en ziekenhuizen werken de afgelopen tijd steeds minder zzp'ers. Dat stelt de Kamer van Koophandel (KVK) op basis van nieuwe cijfers. De afname heeft te maken met de handhaving van regels tegen schijnzelfstandigheid sinds begin dit jaar, waarna Brancheorganisatie Kinderopvang bijvoorbeeld afraadde om nog met zzp'ers te blijven werken.

In de thuiszorg verdwenen er per saldo ruim 2500 zzp'ers in de laatste drie kwartalen. Dat is een afname van bijna 8 procent. In de kinderopvang waren het er 1378 (min 10 procent). In de categorie waar ook de verpleegkundigen in ziekenhuizen onder vallen, werkten per saldo 2,9 procent minder zzp'ers.

In die branches stoppen meer zzp'ers dan er nieuwe zelfstandigen bijkomen. In de thuiszorg daalde het aantal starters met ruim de helft van november vorig jaar tot en met juli van dit jaar vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. In de kinderopvang was dat net zo. Bij de stoppers ziet de KVK een tegengesteld beeld, met bijna twee keer zoveel stoppers in de thuiszorg en 77 meer stoppende zzp'ers in de kinderopvang.

"De ontwikkelingen rondom zzp'ers zijn sterk branchespecifiek", legt hoogleraar strategie en ondernemerschap Joris Knoben van Tilburg University uit. In de thuiszorg en de kinderopvang zijn volgens hem grote zorgen over schijnzelfstandigheid en speelt de beslissing mee van opdrachtgevers om niet meer met zzp'ers te werken. Onder tandartsen en psychologen groeit het aantal zzp'ers juist.

De Belastingdienst is op 1 januari begonnen met het volledig handhaven van de zzp-regels, maar deelt daarvoor dit jaar nog geen boetes uit.

Het totale aantal zzp'ers in alle sectoren van de Nederlandse economie neemt de afgelopen maanden zeer licht toe, volgens de KVK. Dat is een vrij constant beeld. Vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder is telkens wel een afname van het aantal starters en een toename van het aantal stoppers te zien.

Nederlandse detacheerders profiteerden in het tweede kwartaal juist van de verschuivingen in de zorgsector, volgt uit cijfers van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). In de zorg boekten detacheerders 12 procent meer omzet, terwijl in vrijwel alle andere vakgebieden juist een omzetdaling te zien was. De VvDN stelt dat nu veel organisaties stoppen met de inzet van zzp'ers, detachering een goed alternatief kan zijn.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Ga voor een interactieve graphic naar https://platform.localfocus.nl/t/?866d165. Deze is te gebruiken voor klanten van de graphicsdienst van het ANP.