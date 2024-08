Abbas: Israël doodde Hamasleider om conflict te rekken

MOSKOU (ANP) - De moord op Hamasleider Ismail Haniyeh was bedoeld om het conflict in Gaza te verlengen en zal de besprekingen over het oplossen van de crisis bemoeilijken. Dat heeft de Palestijnse president Mahmoud Abbas gezegd tegen het Russische staatspersbureau RIA.

Abbas zei dat er "geen twijfel over bestaat" dat de aanslag op Haniyeh is gepleegd om de oorlog in Gaza te rekken en de reikwijdte van het conflict te vergroten. "We zien dit als een laffe daad en een gevaarlijke ontwikkeling in de Israëlische politiek", zei Abbas.

Internationaal wordt gevreesd voor verdere escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten na de dood van Haniyeh in Teheran. Iran, een bondgenoot van Hamas, beschuldigt Israël van de moord. Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken herhaalde in de nacht van maandag op dinsdag dat het land niet uit is op escalatie, maar Israël "absoluut" zal straffen voor de aanslag.

Tegelijkertijd wil de Libanese groepering Hezbollah, die gesteund wordt door Iran, wraak nemen op Israël voor de dood van Hezbollahcommandant Fuad Shukr in Beiroet afgelopen week.