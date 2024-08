Matchwinner De Jong in extase na 3x3-goud tegen gastland in Parijs

PARIJS (ANP) - Matchwinner Worthy de Jong genoot extra van de gewonnen olympische 3x3-basketbalfinale door de vijandige en zinderende omstandigheden waarin die zich afspeelde. "Het was unbelievable. Er ging zoveel door me heen van blijdschap. Dat ik het kan doen met de jongens in Parijs tegen Frankrijk, met zo'n grote crowd. Het is historisch", zei De Jong zo'n anderhalf uur na de zege na verlenging op het gastland.

Vlaggendrager en routinier De Jong (36) zorgde op het moment suprême voor de winnende treffer met een cruciale tweepunter. "Ik wist helemaal niet dat ie erin ging. Ik liet het over aan de goden. Dit is zeker mijn mooiste schot ooit, want deze leverde goud op. Dus tot ik weer goud win, is dit de mooiste."