Aboutaleb hoopt gesloten jeugdzorg binnen 2 jaar te sluiten

EDE (ANP) - Ahmed Aboutaleb, de voorzitter van Jeugdzorg Nederland, hoopt de gesloten jeugdzorg binnen twee jaar te kunnen sluiten. Dat zei hij nadat minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg, CDA) mede namens zijn organisatie excuses had uitgesproken voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren kregen niet de zorg die ze nodig hadden en hadden bovendien te maken met fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld.

"Ik stond daar met trillende beentjes", blikte Aboutaleb terug op het moment dat hij op het podium stond terwijl Sterk de excuses uitsprak. "Schaamte is niet het juiste woord, omdat de intentie was om het goed te doen. Maar het helpt niet zo'n intentie als de uitwerking daarvan zo catastrofaal blijkt uit te pakken voor heel veel jongeren."

In haar toespraak lichtte de minister toe waarom het nog niet is gelukt om te stoppen met de gesloten jeugdzorg. "Het is een zoektocht hoe we jongeren de zorg en bescherming kunnen geven die zij nodig hebben."

'Rijpingstijd'

"We moeten eraan werken met zijn allen dat ze er zo snel mogelijk uitkomen", zei Aboutaleb daarover. "Maar het moet zorgvuldig gebeuren, want het alternatief moet beter zijn. We hebben nog niet overal goede, werkende alternatieven. En dat is wel een zorg."

Tijdens de bijeenkomst werd ook benoemd dat het lang heeft geduurd voordat Jeugdzorg Nederland de signalen van jongeren serieus nam en toewerkte naar excuses en herstel. In reactie hierop zegt Aboutaleb dat "een soort rijpingstijd" nodig is voordat zulke misstanden met veel betrokken instanties aan het licht komen en het komt tot excuses en herstel. "Het is verdrietig dat het zo is." Hij denkt dat de excuses het begin zijn "van een helend proces voor heel veel jongeren".