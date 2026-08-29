Gasprijs 90% hoger dan vorig jaar: zoveel duurder wordt jouw stookseizoen

Je thermostaat staat nog uit en je leverancier heeft je deze zomer amper lastiggevallen. Toch is de prijs waarvoor jouw gas voor komende winter wordt ingekocht in twaalf maanden bijna verdubbeld. De verklaring is geen nieuwe belasting en geen Russische pijpleiding. Ze zit ondergronds, in Nederland, en ze is voor bijna zestig procent leeg.

De beurs verdubbelde, jouw tarief nog niet

De Europese gasprijs stond eind augustus rond de 68 euro per megawattuur, de hoogste stand in drie jaar. In augustus vorig jaar was dat ruim 32 euro. Een stijging van rond de 90 procent dus, terwijl consumententarieven in diezelfde periode met zo'n 16 procent opliepen: van gemiddeld 1,33 euro per kuub naar 1,54 euro voor wie nu een nieuw contract afsluit.

De beurs schoot in drie weken tijd 26 procent omhoog. De jaarcontracten volgden met 1,5 procent.

Dat verschil is geen goed nieuws, maar eerder uitstel. Van de volledige stijging van ongeveer 170 euro per jaar bij 1.000 kuub zit nu pas 23 euro in de tarieven.

Waarom je rekening minder hard stijgt dan de beurs

Een kuub gas van 1,58 euro is maar 67 cent kale inkoopprijs. De rest is energiebelasting van 72,68 cent en 21 procent btw, en die staan vast. Verdubbelt de beurs, dan stijgt je eindtarief met tientallen procenten, niet met honderd procent.

Wat je stookseizoen extra kost

Ruim 80 procent van je gas gaat tussen oktober en maart door de meter. Dit betaal je in die zes maanden bij drie tarieven: dat van vorig jaar, het huidige en dat van de termijnmarkt.

Jaarverbruik Gas okt–mrt Vorig jaar (€1,33) Nu (€1,54) Termijnmarkt (€1,62) Extra 800 m³ 640 m³ € 851 € 986 € 1.037 + € 135 tot € 186 1.000 m³ 800 m³ € 1.064 € 1.232 € 1.296 + € 168 tot € 232 1.200 m³ 960 m³ € 1.277 € 1.478 € 1.555 + € 201 tot € 278 1.500 m³ 1.200 m³ € 1.596 € 1.848 € 1.944 + € 252 tot € 348

De opslagen zijn het echte probleem

De Nederlandse gasopslagen zaten eind augustus op 43,8 procent, tegen 65 procent een jaar eerder. Voor 1 november moet er 74 procent in zitten. Europees is de vulling ongeveer 61 procent, tegen een vijfjaarsgemiddelde van 79 procent.

Daar komt bij dat de Straat van Hormuz, waar normaal bijna een vijfde van al het vloeibaar gas ter wereld doorheen vaart, al maanden vrijwel dicht is. En op het Noorse veld Ormen Lange staat een compressorstation stil tot 1 februari 2027: dagelijks bijna 9 miljoen kuub minder.

Een lage vulgraad maakt de markt gevoelig voor elk incident. En Nederland moet nog inkopen.

Dit doe je deze week

De termijncontracten voor oktober tot en met maart staan gemiddeld op 67 euro per megawattuur; pas in maart 2027 zakt de markt richting 63 euro. Serieuze verlichting zit er dus niet in.

Lopend vast contract? Niets doen. Je tarief staat vast; vergelijk pas één tot drie maanden voor de einddatum.

Variabel of aflopend contract? Vergelijk nu. De stijging zit nog nauwelijks in de jaarcontracten, die in een maand al 3,9 procent duurder werden.

Reken op jaarbedrag, niet op kuubprijs. Tussen de goedkoopste en duurste leverancier zit bij 1.000 kuub 246 euro per jaar verschil, tien keer de recente marktstijging.

Dynamisch contract? Je risico is nu klein omdat je weinig stookt. Zet vóór oktober alsnog vast.

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