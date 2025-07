Aboutaleb wordt voorzitter van branchevereniging voor jeugdzorg

UTRECHT (ANP) - Ahmed Aboutaleb, voormalig burgemeester van Rotterdam, wordt voorzitter van Jeugdzorg Nederland, de branchevereniging voor instellingen die jeugdhulp en jeugdbescherming bieden. De organisatie noemt hem "een zeer ervaren bestuurder met een groot hart voor jongeren".

De sector heeft te maken met grote uitdagingen, meldt de branchevereniging. "Zo zijn we bezig met de af- en ombouw van de gesloten jeugdzorg, werken we aan 'zo thuis mogelijke' zorg en aan de toekomst van de jeugdbescherming."

PvdA'er Aboutaleb (64) was van 2009 tot 2024 burgemeester van Rotterdam. Eerder was hij staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2007-2008). Als wethouder in Amsterdam (2004-2007) was hij onder meer verantwoordelijk voor het jeugdbeleid.