NVWA waarschuwt: levensgevaarlijke stoffen in populaire afslankpillen

Afslankmiddel My Lisaa lijkt onschuldig, maar is allesbehalve veilig. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zitten er meerdere verboden stoffen in die serieuze gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. De pillen werden verkocht via onder meer bol.com en sociale media, maar zijn daar inmiddels verwijderd.

Eén van de gevaarlijke ingrediënten is sibutramine, een stof die al jaren verboden is in Europa. Wie dit binnenkrijgt, kan last krijgen van een versnelde hartslag, misselijkheid, braken en hoofdpijn. Het middel werd in 2016 zelfs in verband gebracht met het overlijden van een jonge vrouw, nadat zij thee met sibutramine had gedronken.

Daarnaast bevat My Lisaa ook sildenafil, bekend als middel tegen erectieproblemen. Dit mag alleen op doktersrecept worden gebruikt. Zonder medisch toezicht kan het leiden tot hartklachten, wazig zicht en diarree.

NVWA: gebruik het niet en ga naar de huisarts

De NVWA roept mensen op om het product absoluut niet te gebruiken. Wie My Lisaa al heeft ingenomen, doet er verstandig aan contact op te nemen met een arts. De douane onderschept inmiddels pakketten met het middel aan de grens en het Instagramaccount dat het promootte, is offline gehaald.

De waarschuwing over My Lisaa staat niet op zichzelf. Eerder dit jaar trok de NVWA ook aan de bel over pillen zoals Dynapills en Meri Capsules. Ook die afslankmiddelen werden via sociale platforms als TikTok en Instagram verkocht en bevatten stoffen die tot ernstige klachten kunnen leiden.

De boodschap van de NVWA is dan ook duidelijk: koop geen afslankpillen via social media. De risico’s zijn simpelweg te groot.