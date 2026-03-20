Acht aanhoudingen na vondst honderden kilo's cocaïne in busje

KLUNDERT (ANP) - De zeehavenpolitie van Zeeland-West-Brabant heeft in de Brabantse plaats Klundert acht verdachten aangehouden in verband met een eerdere vondst van honderden kilo's cocaïne in een busje in Papendrecht. Dat heeft de politie in de nacht van donderdag op vrijdag bekendgemaakt.

Nader onderzoek leidde naar een loods aan de Nijverheidsstraat in Klundert, waar veel politie aanwezig is voor onderzoek en beveiliging. Ook trof de politie mogelijk een vuurwapen aan in het busje. De cocaïne is inmiddels vernietigd, zegt de politie. Het onderzoek loopt nog.