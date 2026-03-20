Mexico zegt elf leden van drugskartel te hebben gedood

MEXICO-STAD (ANP) - Het Mexicaanse leger heeft elf mensen gedood in de deelstaat Sinaloa, de bakermat van het gelijknamige kartel. Dat meldt de Mexicaanse regering. De slachtoffers zouden leden zijn van het Sinaloa-kartel.

Het leger voerde volgens een verklaring van het ministerie van Openbare Veiligheid huiszoekingen uit in woningen die gelinkt zijn aan de factie van Ismael 'El Mayo' Zambada, die sinds 2024 gevangen zit in de Verenigde Staten. Aanhangers van Zambada zijn in conflict met bondgenoten van de zonen van Joaquín 'El Chapo' Guzmán, die ook in een Amerikaanse gevangenis zit.

De militairen werden beschoten toen ze een woning benaderden die ze wilden doorzoeken, aldus het leger. In het daaropvolgende vuurgevecht kwamen de elf vermeende kartelleden om. Een persoon werd gearresteerd.

Een kleine maand geleden kwam kartelleider Nemesio Oseguera Cervantes, bijgenaamd El Mencho, om het leven nadat hij zwaargewond was geraakt bij een legeroperatie tegen zijn Jalisco-kartel. Op zijn dood volgde een golf van geweld in delen van Mexico.