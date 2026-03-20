Iran neemt opnieuw Golfstaten onder vuur

DUBAI (ANP) - Iran heeft zijn vergeldingsaanvallen op de Golfstaten in de nacht van donderdag op vrijdag voortgezet. Onder meer de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit en Bahrein meldden luchtaanvallen.

Het leger van Koeweit meldde op X beschietingen met drones en raketten. De projectielen zouden zijn neergehaald door de luchtafweer. Ook het ministerie van Defensie in Saudi-Arabië liet weten drones te hebben onderschept in het oosten en noorden van het land. De autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten meldden eveneens dat een luchtaanval met succes was afgeslagen.

In Bahrein veroorzaakten brokstukken van "een Iraanse aanval" volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken brand in een depot. Het vuur is onder controle en er vielen geen slachtoffers.