DEN HAAG (ANP) - In twee grote onderzoeken naar witwassen en ondermijning in de zorg zijn de afgelopen tijd acht verdachten aangehouden, meldt de Arbeidsinspectie. Zij zouden voor miljoenen hebben gefraudeerd. De hoofdverdachten in de twee onderzoeken zijn familie van elkaar.

De onderzoeken richten zich op bestuurders van zorginstellingen, zzp'ers, detacherings- en uitzendbureaus en de betrokken eigenaren. De aangehouden mensen worden verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie.

Tussen januari 2022 en augustus 2025 ontvingen de betrokken bureaus in totaal bijna 25 miljoen euro van bedrijven, waaronder grote landelijke zorgaanbieders. Vermoedelijk werden de betalingen gebruikt om geld van criminele herkomst wit te wassen.

In de onderzoeken zijn ook woningen en bedrijfspanden in Nederland en Spanje doorzocht. Daarbij zijn voertuigen, wapens, sieraden, dure merktassen, horloges en contant geld in beslag genomen.