Acht jaar cel voor Taghi-contact Dennis G. voor cocaïnesmokkel

ROTTERDAM (ANP) - De rechtbank in Rotterdam heeft maandag de 49-jarige Dennis G. veroordeeld tot acht jaar cel en een geldboete van 700.000 euro voor het smokkelen van grote partijen cocaïne vanuit de Dominicaanse Republiek. G. is een contact van Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.

G. werd vorig jaar opgepakt in de Dominicaanse Republiek en in april uitgeleverd aan Nederland. Hij heeft zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan de smokkel van grote partijen cocaïne naar onder meer Nederland en België. Het OM omschreef G. als "een sleutelfiguur in de machtsstructuur van Taghi". Ook zou hij hebben gehandeld met de voortvluchtige Jos Leijdekkers, alias Bolle Jos.

Het vonnis volgt op zogeheten procesafspraken die het Openbaar Ministerie met G. en zijn advocaat heeft gemaakt. Daarbij is afgesproken hoeveel jaar het OM zou eisen, dat de verdediging geen onderzoekswensen zou indienen en de bewijsvoering niet zou aanvechten en dat de verdachte niet in hoger beroep zou gaan. Door dergelijke procesafspraken kan een zaak veel sneller worden afgedaan.

Nooit meer

De door de rechtbank opgelegde straf is conform de eis van het OM. Zonder procesafspraken zou justitie een celstraf van twaalf jaar tegen G. hebben geëist.

Tijdens de behandeling van zijn zaak zei G. dat hij niet wil terugkeren in de drugshandel. "Ik wil dit nooit meer meemaken", zei hij toen. "De winst in de drugshandel is dit echt niet waard." Daarmee doelde hij op het zware detentieregime waarin hij zit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Taghi is begin dit jaar veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij meerdere liquidaties. De achtergrond daarvan is de internationale drugshandel.