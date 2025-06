Achterstanden bij WIA-keuringen lopen fors verder op

DEN HAAG (ANP) - De achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA lopen de komende jaren fors verder op. Dat meldt demissionair minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken, NSC) aan de Tweede Kamer. Het aantal mensen op de wachtlijst loopt naar verwachting verder op tot 100.000 in 2027, en verdubbelt daarna tot 200.000 in 2030.

Het kabinet heeft al maatregelen genomen om de druk te verlichten, maar die kunnen niet voorkomen dat het aantal wachtenden toch weer toeneemt. Van Hijum vindt dat "zeer zorgelijk", zegt hij. "Als je arbeidsongeschikt wordt wil je snel weten waar je aan toe bent."

Het kabinet trok al extra geld uit voor sociaal-medische centra, 36 miljoen euro per jaar. Daarnaast krijgen 60-plussers een snellere beoordeling. Deze maatregelen "zetten zoden aan de dijk", verzekert Van Hijum. "Maar om de achterstanden echt te doen krimpen is meer nodig. Een fundamentele herziening is meer dan ooit noodzakelijk." Dat is evenwel aan een volgend kabinet.