Israëlische oppositie dient motie in voor ontbinding parlement

JERUZALEM (ANP/AFP/DPA) - De oppositie in Israël heeft een motie ingediend om het parlement te laten ontbinden. De ultraorthodoxe partijen in de coalitie van premier Benjamin Netanyahu dreigen daarmee in te stemmen. Dat zou betekenen dat er genoeg steun is en dat er nieuwe verkiezingen moeten komen.

Netanyahu ligt overhoop met de ultraorthodoxe partijen door een wetsvoorstel waardoor meer ultraorthodoxe mannen zouden moeten dienen in het leger. De dienstplicht geldt niet voor deze groep. De streng religieuze partijen zien militaire dienst, waar mannen en vrouwen door elkaar werken, als onverenigbaar met hun geloof.

Het parlement wordt pas ontbonden als de motie vier keer wordt aangenomen. Woensdag is de eerste stemming. Waarnemers houden er rekening mee dat de ultraorthodoxe partijen in eerste instantie zullen instemmen met de motie om de druk op Netanyahu te verhogen, maar dat ze later hun steun weer intrekken.

Als het voorstel definitief wordt aangenomen, moeten binnen negentig dagen verkiezingen komen.