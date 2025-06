Deze dagelijkse activiteit onthult de leeftijd van je brein

Er is een simpele test om in te schatten hoe het met je hersenleeftijd gesteld is. De snelheid waarmee je loopt blijkt een nauwkeurige graadmeter voor je lichamelijke én cognitieve gezondheid. Internationaal onderzoek toont aan dat trager lopende mensen vaak kleinere hersenen hebben en tekenen van versnelde veroudering vertonen, zelfs al op middelbare leeftijd

Een simpele test met een stopwatch en een paar meter ruimte kan al veel zeggen over je fysieke toestand. Een duidelijke afname in loopsnelheid kan duiden op spierafbraak, verminderde mobiliteit of beginnende cognitieve achteruitgang, zo stelt professor Christina Dieli-Conwright van Harvard. “Als iemand steeds trager gaat lopen , is dat vaak een teken dat het lichaam achteruitgaat.”