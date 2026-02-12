In het tijdperk van eindeloos scrollen is Jacob Elordi
ineens overal: in Netflix-romcoms, prestige‑series, arthousefilms én op eindeloze fan-TikToks. De Australische acteur
werd eerst beroemd als tienerhunk in The Kissing Booth, groeide donker en complex op in Euphoria en wordt nu in serieuze films als Priscilla en Saltburn gepresenteerd als volwaardige leading man. Hij zou de hottest hunk op aarde zijn (zolang het duurt). En: eerlijk is heerlijk: hij ziet er goed uit.
De Guardian
fileert die Jacob-Elordi-gekte met ironie: kun je in zes punten bewijzen dat iemand “de mooiste man ter wereld” is?
Natuurlijk niet – schoonheid
is smaak. Maar de obsessie rond Elordi zegt wél iets over deze generatie. Zijn lange, ietwat onhandige verschijning past bij een schoonheidsideaal dat weg beweegt van de bodybuilder‑hunk naar de slungelige, ‘gevoelige’ man. Zijn personages combineren gevaar, kwetsbaarheid en morele vaagheid – precies de mix waar Gen Z online mee speelt.
Daar komt de machine van sociale media
bij: op TikTok, Instagram en fan-accounts worden crushes uitvergroot tot wereldwijde status. Wie vaak genoeg in je feed opduikt, voelt vanzelf als “de heetste man op aarde” – totdat het algoritme een nieuwe obsessie kiest.