ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

acob Elordi, de “heetste man op aarde”: wat zegt dat over Gen Z?

Samenleving
door Ans Vink
donderdag, 12 februari 2026 om 6:08
Jacob_Elordi-66121_(cropped)
In het tijdperk van eindeloos scrollen is Jacob Elordi ineens overal: in Netflix-romcoms, prestige‑series, arthousefilms én op eindeloze fan-TikToks. De Australische acteur werd eerst beroemd als tienerhunk in The Kissing Booth, groeide donker en complex op in Euphoria en wordt nu in serieuze films als Priscilla en Saltburn gepresenteerd als volwaardige leading man. Hij zou de hottest hunk op aarde zijn (zolang het duurt). En: eerlijk is heerlijk: hij ziet er goed uit.
De Guardian fileert die Jacob-Elordi-gekte met ironie: kun je in zes punten bewijzen dat iemand “de mooiste man ter wereld” is? Natuurlijk niet – schoonheid is smaak. Maar de obsessie rond Elordi zegt wél iets over deze generatie. Zijn lange, ietwat onhandige verschijning past bij een schoonheidsideaal dat weg beweegt van de bodybuilder‑hunk naar de slungelige, ‘gevoelige’ man. Zijn personages combineren gevaar, kwetsbaarheid en morele vaagheid – precies de mix waar Gen Z online mee speelt.
https___prod-bof-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com_import_profiles_asset_1744763377900144_jacob_elordi-1745035738991759
Daar komt de machine van sociale media bij: op TikTok, Instagram en fan-accounts worden crushes uitvergroot tot wereldwijde status. Wie vaak genoeg in je feed opduikt, voelt vanzelf als “de heetste man op aarde” – totdat het algoritme een nieuwe obsessie kiest.

Lees ook

Poll: wie is de mooiste man van de wereld?Poll: wie is de mooiste man van de wereld?
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 491933440

Krijg geen boete: dit zijn de regels voor een deurbel met camera

ANP-544159067

Zo herken je diabetes type 2: deze signalen mag je niet negeren

ANP-477985516

Vind jij Android een afknapper? Dit is hoe jongeren er tegenaan kijken

gandr-collage

Hout of plastic – welke snijplank is hygiënischer?

ANP-518209429

Helpt heet water drinken echt om af te vallen?

27442114_m

Wat is er aan de hand bij Heineken? En waarom ontslaan winstgevende bedrijven duizenden mensen?

Loading