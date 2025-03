Gek geworden: Minister Faber weigert lintje te geven aan mensen met een andere mening dan zij

Marjolein Faber is niet alleen beleid, ze is ook onbeschoft. Er is in Nederland sinds 80 jaar een procedure voor het verstrekken van een koninklijke onderscheiding. Iemand moet allereerst worden voorgedragen. Daarna volgt een uitgebreide check of de persoon voldoet aan de (tamelijke strenge) vereiste. De voordracht formulier gaat naar de gemeente van de persoon die misschien gedecoreerd gaat worden. Vervolgens buigt de burgemeester zich erover, daarna de commissaris van de Koning en Kanselarij der Nederlandse Orden, waar een speciale commissie toetst of het voorstel voldoet aan het reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau. Helemaal aan het eind moeten 2 personen de aanvraag goedkeuren: de minister op het terrein van de gelauwerde en de koning.

Er zijn vijf mensen voorgedragen voor een onderscheiding die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor vluchtelingen. Maar als het aan Marjolein Faber ligt krijgen ze de onderscheiding niet. Faber weigert volgens De Telegraaf te tekenen.

Zij vindt volgens betrokkenen dat het uitreiken van de lintjes ’volledig botst’ met haar eigen beleid. Ze gaat niet tekenen omdat het ’niet verenigbaar’ zou zijn.

Het besluit van de PVV-bewindsvrouw volgt na haar eerdere stap om de subsidie van VluchtelingenWerk Nederland abrupt te verlagen, wat de stichting ertoe bracht juridische stappen te ondernemen.

Het hoeft niet doorslaggevend te zijn: een andere minister kan tekenen. Of de vijf worden volgend jaar weer voorgedragen. Dan is Faber geen beleid meer en ook geen minister.

Voordrachten voor een lintje worden beoordeeld door het Kapittel voor de Civiele Orden, dat vervolgens advies uitbrengt aan de betrokken minister. "De adviezen van het Kapittel wegen zwaar", staat op de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden. Een minister moet met "gerichte argumenten" komen om ervan te kunnen afwijken.

Faber kan de al goedgekeurde voordrachten niet op eigen gezag tegenhouden. Als zij er niet uitkomt met het Kapittel, beslist de ministerraad. Het Kapittel kan ook een andere bewindspersoon benaderen voor een handtekening.