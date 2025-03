Actie XR op Schiphol voorbij, in totaal 67 aanhoudingen

SCHIPHOL (ANP) - De demonstraties van klimaatactiegroep Extinction Rebellion op Schiphol zaterdag zijn voorbij, meldt de Koninklijke Marechaussee. In totaal zijn 67 klimaatactivisten aangehouden omdat zij niet op de toegewezen plek op het Jan Dellaertplein demonstreerden. XR was op de luchthaven om actie te voeren tegen het Flying Blue-programma van KLM.

De demonstranten verplaatsten zich onder meer naar Vertrekhal 2 en de KLM-lounges achter de douane. Nadat zij hadden geweigerd daar te vertrekken, werden ze aangehouden. Ze zijn per bus weggevoerd van de luchthaven naar een onbekende plek waar ze weer worden vrijgelaten.

Het Flying Blue-programma houdt onder meer in dat een reiziger punten spaart door te vliegen, en die punten kunnen vervolgens worden ingeruild voor voordelen als kortingen of upgrades. "De wetenschap is duidelijk: doorgaan met veelvliegen betekent dat de opwarming van de aarde ver boven de 2 graden uitkomt. Frequent flyer programma's, zoals Flying Blue van KLM, belonen veelvliegen en zijn daarom hét symbool van een industrie die weigert de klimaatontwrichting onder ogen te zien", aldus XR.