Duizenden deelnemers Feminist March komen aan op Museumplein

AMSTERDAM (ANP) - Duizenden mensen die op Internationale Vrouwendag meeliepen met de Feminist March komen rond 15.00 uur aan op het Museumplein in Amsterdam. Onder hen zijn ook veel mannen. De mars startte op de Dam. Volgens de organisatie liepen er ruim 15.000 mensen mee, ze spreekt van een "overweldigende" opkomst.

De deelnemers droegen protestborden met leuzen als 'Fix the system, not the women', 'Stop femicide elke 8 dagen' en 'Vrouwenrechten zijn mensenrechten'. Ook wapperden er vlaggen van politieke partijen, waaronder van de SP, BIJ1 en Partij voor de Dieren.

Onderweg van de Dam naar het Museumplein passeerden de deelnemers een protest van mensen die tegen abortus zijn. Naar het tiental actievoerders werd massaal 'Shame on you' en 'Baas in eigen buik' geroepen, zag een ANP-verslaggever ter plaatse.

De "massale opkomst" laat volgens de organisatie zien dat feminisme "relevanter is dan ooit". Ze benadrukt dat deze mars "slechts het begin" is.