Duitse CDU/CSU en SPD in principe eens over vorming coalitie

BERLIJN (ANP/DPA) - De christendemocraten (CDU/CSU) en de sociaaldemocraten (SPD) in Duitsland gaan een regeringscoalitie vormen. De leiders Friedrich Merz en Lars Klingbeil hebben op een gezamenlijke persconferentie bekendgemaakt dat ze het in principe eens zijn. Het is de bedoeling nog voor Pasen de onderhandelingen af te ronden voor een nieuwe zwart-rode regering met Merz als bondskanselier.

Na de afronding van inleidende gesprekken, die een week duurden, gaan de partijen nu over tot officieel coalitieoverleg.

Bij de parlementsverkiezingen bijna twee weken geleden was CDU-leider Merz de grote winnaar. Een grote verliezer was bondskanselier Olaf Scholz van de SPD. Hij bemoeit zich niet met de vorming van een nieuwe regering. De twee partijen hebben samen een kleine meerderheid in de nieuwe Bondsdag die 25 maart wordt geïnstalleerd.

Overeenkomsten

Volgens Duitse media, zoals de publieke omroep ARD, zijn er op belangrijke gebieden als migratie en financiën al overeenkomsten bereikt. De bestrijding van illegale immigratie was topthema bij de verkiezingen, en leidde tot forse winst voor de anti-migratiepartij AfD.

Tot de bereikte afspraken behoort een aanscherping van het asielbeleid. Het is de bedoeling dat aan de grenzen ook mensen worden afgewezen die een asielverzoek indienen, maar alleen in overleg met de buurlanden, verzekerde Merz. Nu mogen asielaanvragers in principe Duitsland binnen, ook als ze bij de huidige, tijdelijk ingevoerde grenscontroles worden ontdekt.