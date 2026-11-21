ARNEMUIDEN (ANP) - Demonstranten van antiracisme-actiegroep 'Zeeland kan het' zijn zaterdag in Arnemuiden bekogeld met eieren. De betogers waren naar de Zeeuwse plaats gekomen uit protest tegen de aanwezigheid van zwartgeschminkte pieten bij de sinterklaasintocht.

De Mobiele Eenheid staat bij het demonstratievak tussen de actievoerders en inwoners die tegen de komst zijn van de actiegroep. Een onbekend aantal mensen gooide vanaf de andere kant van het vak met eieren, zag een ANP-verslaggever.

Het groepje van zes actievoerders arriveerde iets voor 14.00 uur met een touringcar in Arnemuiden en vertrok ruim een half uur later weer. Bij vertrek werd ook de bus bekogeld met eieren.

De demonstranten waren niet zoals aangekondigd bij de intochten in Axel en Goes.