Neem je vanuit Eindhoven het budgetvliegtuig naar “Venetië”, dan land je in werkelijkheid op het vliegveld van Treviso. De meeste reizigers stappen daar meteen in de bus of trein naar de wereldberoemde trekpleister. Zonde, vindt het Amerikaanse reisblad Travel + Leisure : Treviso zelf heeft dezelfde grachten en hetzelfde zachte licht, maar zonder de belachelijke prijzen en enorme mensenmassa's.

Grachten zonder toegangsheffing

De Venetianen noemen Treviso de Città d’Acqua, de stad van water , of het kleine Venetië van het vasteland. De rivieren Sile en Botteniga splitsen zich er in smalle grachten, de cagnani, langs waterraderen, beschilderde gevels en middeleeuwse palazzi.

Het grote verschil zit in de prijs en de drukte. Venetië laat dagjesmensen op drukke dagen betalen om de stad in te mogen.

Venetië Treviso Toegangsheffing dagjesmensen €5 vooraf, €10 last minute (60 dagen in 2026) geen Boete zonder ticket €50 tot €300 n.v.t. Rechtstreekse vlucht uit Nederland via Treviso of Marco Polo Ryanair uit Eindhoven Trein tussen de twee ongeveer 30 minuten, vanaf £4 (ongeveer €4,60)

De heffing gold in 2026 op 60 dagen tussen 3 april en 26 juli, meldt Time Out. Overnacht je in Venetië, dan betaal je hem niet. Treviso kent geen heffing. Amsterdam gaat een andere kant op met de toeristentaks , daar wordt de belasting voor overnachtingen juist hoger.

Rechtstreeks vanuit Eindhoven

Ryanair is de enige maatschappij die rechtstreeks van Eindhoven naar Treviso vliegt, in ongeveer een uur en veertig minuten. In november 2026 gaat het om twee vluchten per week, volgens Flightconnections. Ryanair schrapt deze winter vluchten, maar welke routes dat zijn, is nog niet bekend.

Ga je toch naar Venetië, dan kan Treviso je uitvalsbasis zijn. Er rijden zo’n 45 treinen per dag naar station Santa Lucia, volgens boekingssite Omio. Kom je vóór half negen ’s ochtends of na vier uur ’s middags aan, dan hoef je de heffing ook op drukke dagen niet te betalen.

Een fontein die ooit wijn gaf

Begin op de Piazza dei Signori bij het middeleeuwse Palazzo dei Trecento. In de Duomo hangt de “Annunciatie” van Titiaan. Daarna loop je onder de bogen van de Via Calmaggiore.

Opvallender is de Fontana delle Tette uit 1559: een marmeren torso die uit de ene borst rode en uit de andere witte wijn liet stromen. Soldaten van Napoleon gebruikten hem later als schietschijf. Het origineel staat achter glas bij het Palazzo dei Trecento.

Op het eilandje Isola della Pescheria ligt al eeuwen de vismarkt. Op dinsdag- en zaterdagochtend is er een grote markt tussen Piazzale Burchiellati en Borgo Mazzini.

Hier vind je een van de mooiste collecties vintage reclameaffiches van Italië. - Gaia Passi de Preposulo, journalist uit Treviso

Fietsers volgen de Sile-route, ongeveer 56 kilometer, naar Jesolo en de lagune. Op een heldere dag zie je volgens Travel + Leisure de klokkentorens van Venetië liggen.

Tiramisu waar hij (misschien) is uitgevonden

In Venetië bestel je cicchetti bij een glas wijn. In Treviso heten die hapjes spuncioti. Passi de Preposulo eet ze bij Osteria Muscoli bij de vismarkt. “Je zit direct aan het water, met uitzicht op de vismarkt. Het is zo’n plek waar je geen haast hebt”, zegt ze.

Treviso claimt ook de tiramisu. Restaurant Le Beccherie zette het nagerecht in 1972 op de kaart als tiramesù, “trek me op” in het dialect van Treviso. Er bestaan meer verhalen over de oorsprong. De Accademia del Tiramisù houdt het op een bordeel in de negentiende eeuw. Elk jaar in oktober kiest de stad tijdens de Tiramisù World Cup het beste recept.

Voor een stad die je pas ontdekt als je er toevallig landt, is Treviso net zo onbekend als het ‘Thailand van Europa’ in Noord-Albanië . Blijf je slapen, dan kun je tien minuten buiten de stad terecht in Villa Tiepolo Passi uit de zeventiende eeuw. De familie Passi de Preposulo woont er al ruim tweehonderd jaar en vertelt gasten graag hoe dit land Venetië voedde.

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