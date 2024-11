Acties bij ProRail, maandag op verkeersleidingspost Kijfhoek

UTRECHT (ANP) - Spoorverkeersleiders van ProRail gaan komende week actie voeren met stakingen om de eisen voor een loonsverhoging kracht bij te zetten. De stakingen worden georganiseerd door vakbond FNV. De acties vinden plaats bij de verkeersleidingsposten. Dit zijn centrale punten van waaruit verkeersleiders het treinverkeer in een bepaald gebied controleren en aansturen.

Maandag is er van 13.00 tot 16.00 uur een werkonderbreking op de verkeersleidingspost Kijfhoek in Zuid-Holland die in eerste instantie alleen goederentreinen raakt, waaronder de Betuwelijn. Vervoerders en bedrijven die voor hun goederen gebruikmaken van de trein hebben waarschijnlijk veel last van die actie. Ze kunnen blijven zitten met goederen die bederven. Ook zou het kunnen dat schepen die moeten vertrekken dan niet kunnen worden gevuld.

Mogelijk ondervinden reizigers maandag ook overlast. "Houd er rekening mee dat het hervatten van het goederenvervoer na 16.00 uur mogelijk effect heeft op enkele reizigerstreinen", klinkt het bij ProRail. "We werken samen met goederenvervoerders aan een plan om de treindienst zo goed mogelijk te organiseren."

Later in de week zijn er ook acties die het treinverkeer in de regio's Amsterdam, Alkmaar, Utrecht en Amersfoort raken. Die zullen volgens ProRail leiden tot treinuitval en hinder voor reizigers op het spoor. ProRail betreurt de acties en wijst op de "gunstige arbeidsvoorwaarden" die medewerkers nu al genieten.