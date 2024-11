Grote brand op parking in Rijsenhout, 40 tot 50 auto's verwoest

RIJSENHOUT (ANP) - Op een parkeerterrein in het Noord-Hollandse Rijsenhout heeft in de nacht van zondag op maandag een grote brand gewoed. Naar schatting veertig tot vijftig auto's zijn verloren gegaan, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De brandweer rukte rond 03.00 uur met meerdere eenheden uit om de autobranden te blussen. "Toen we ter plaatse kwamen, stonden op meerdere plekken auto's in de brand", aldus de woordvoerder. Het terrein wordt volgens hem gebruikt als parking voor mensen die via Schiphol vliegen.

De grootste vuurhaarden zijn uit, maar de brandweer verwacht nog een klein uur bezig te zijn met blussen. "Er staan nog een paar elektrische auto's in brand. Die zijn lastiger te blussen."

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de brand.