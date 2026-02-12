ECONOMIE
Actiever Duitsland wil ook hoogste militair naast Rutte leveren

Samenleving
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 11:04
BRUSSEL (ANP) - Duitsland wil bij de NAVO niet alleen de meeste generaals, maar ook de hoogste militair adviseur van secretaris-generaal Mark Rutte leveren. Het steeds actievere Europese zwaargewicht heeft zijn legerchef voorgedragen als voorzitter van de 32 NAVO-topmilitairen.
"Duitsland heeft de afgelopen jaren in de NAVO duidelijk meer verantwoordelijkheid op zich genomen", zei defensieminister Boris Pistorius bij aankomst voor een vergadering met NAVO-collega's. De rijkste en meestbevolkte Europese NAVO-lidstaat herbewapent zich snel en lost de komende tijd de Verenigde Staten af als leverancier van de meeste hoge officieren in de commandolijnen van het bondgenootschap.
Nu wil Duitsland ook de voorzitter leveren van het Militair Comité, waarin de legerchefs van de NAVO-landen zitten. Als de Duitse generaal Carsten Breuer in september wordt gekozen, gaat hij Rutte adviseren en wordt hij de schakel tussen politici en militairen bij de NAVO.
