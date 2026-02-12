Costa: bedrijven EU beschermen tegen oneerlijke concurrentie

RIJKHOVEN (ANP) - De EU moet haar bedrijven beschermen tegen oneerlijke concurrentie, zei voorzitter van de EU-leiders António Costa. Grote bedrijven moeten groeien, "want we hebben sterke bedrijven nodig om te kunnen concurreren op de wereldmarkt". Dat zei hij voor het begin van de informele bijeenkomst van EU-regeringsleiders over concurrentiekracht in kasteel Alden Biesen in Vlaanderen.

Versterken van de economische groei in Europa is volgens Costa "essentieel voor onze welvaart, het creëren van kwalitatief goede banen en het in stand houden van ons economisch-sociaal model".

Daartoe moet onder meer de interne markt worden verdiept en vervolmaakt, zei Costa. Interne en bureaucratische belemmeringen moeten worden weggenomen.

Kapitaalmarkt

Om de bedrijven in de EU te laten groeien is één kapitaalmarkt nodig, benadrukte Costa. "Alleen zo kunnen het mkb en start-ups worden ondersteund bij groei, investeringen in innovatie en de modernisering van onze economie."

Ook moet meer en beter worden geïnvesteerd, zei Costa.