Britse premier boos na uitspraken miljardair over 'kolonisatie'

LONDEN (ANP/RTR) - Uitspraken van de miljardair Jim Ratcliffe over migratie hebben in het Verenigd Koninkrijk tot ophef geleid. De mede-eigenaar van Manchester United verklaarde dat zijn land is "gekoloniseerd door immigranten". Premier Keir Starmer reageerde verontwaardigd en zei dat Ratcliffe zijn excuses moet aanbieden.

Ratcliffe deed de uitspraken tegenover Sky News. "Je kunt geen economie hebben met 9 miljoen mensen die een uitkering ontvangen en enorme aantallen immigranten die binnenkomen. Ik bedoel, het Verenigd Koninkrijk is gekoloniseerd - het kost te veel geld."

Die uitspraken kwamen de miljardair op veel kritiek te staan, ook van fans van zijn voetbalclub. Critici wezen erop dat veel voetballers uit het buitenland komen en dat Ratcliffe zelf naar belastingparadijs Monaco is verhuisd.

Ook politici mengden zich in de discussie. Premier Starmer noemde de uitspraken "aanstootgevend en onjuist". Uit peilingen komt naar voren dat migratie voor veel Britse kiezers een belangrijk punt is.